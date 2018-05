Con il passare dei giorni sembra essere sempre meno probabile l'arrivo di Manolo Gabbiadini al Torino. L'attaccante del Southampton vorrebbe tornare in Italia e nelle scorse settimane c'era stato un contatto tra il suo agente, Silvio Pagliari, e i dirigenti granata.



Il Torino sembra però avere altri piani per l'attacco e Gabbiadini non è la priorità, anche considerato l'alto costo del cartellino del giocatore di proprietà del Southampton. Ad oggi sembra quindi molto difficile che l'ex attaccante di Sampdoria e Napoli possa vestire la maglia granata.