Un ruolo molto importante nel gioco del Torino di Walter Mazzarri ce l'hanno gli esterni di centrocampo: giocatori che devono essere bravi in fase difensiva, quando sono gli avversari ad avere il possesso del pallone, ma anche in quella offensiva. La società granata sta cercando sul mercato proprio dei giocatori che sappiano svolgere al meglio le due fasi.



Tra i giocatori maggiormente seguiti c'è l'esterno destro dell'Olympique Marsiglia Bouna Sarr: lo dimostra il fatto, come riporta Toro.it, che i dirigenti granata siano andati diverse volte il Francia per osservare il calciatore.