La partita di questa sera tra il Torino e l'Inter sarà per Davide Vagnati e per Beppe Marotta l'occasione per incontrarsi e portare avanti le trattative di mercato tra la società granata e quella nerazzurra.



Il Torino sta da tempo seguendo con interesse Roberto Gagliardini e la partita di questa sera permetterà al direttore tecnico di osservare da vicino il centrocampista nerazzurro. Al momento la società granata non ha ancora rotto del tutto gli indugi per il mediano, che potrebbe rientrare nella trattativa che potrebbe portare Armando Izzo all'Inter.