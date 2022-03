Andrea Belotti, David Zima e Ola Aina negli scorsi giorni hanno dovuto dire addio al sogno di partecipare al Mondiale in Qatar. Chi invece questo sogno lo coltiva ancora è Matthew Garbett, centrocampista della Primavera del Torino che con la sua Nuova Zelanda ha battuto 5-0 le Isole Salomone (suo il quinto e ultimo gol).



Ora la Nuova Zelanda dovrà vedersela nello spareggio contro la Costa Rica per ottenere il pass per partecipare al Mondiale.