La sessione invernale di calciomercato sarà un vero e proprio banco di prova per il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati. Il contratto del dirigente scadrà il prossimo 30 giugno (anche il presidente Urbano Cairo potrà esercitare la clausola per il prolungamento automatico per un'altra stagione) e il mese di gennaio sarà un vero e proprio banco di prova per lui.



Vagnati dovrà prima di tutto riuscire a sfoltire la rosa di Ivan Juric, con le cessioni dei vari giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico, e in seguito dovrà riuscire a rinforzarla.