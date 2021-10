IL TABELLINO

Nel primo anticipo della nona giornata di Serie A il Torino vince 3-2 contro uncombattivo ma che cambia marcia troppo tardi. La squadra didà così continuità dopo la bella prestazione contro il Napoli. Decisivo, autore di un gol e un assist. Dile altre reti del Toro, mentre per i liguri segnano. Con questi tre punti i granata ripartono dopo le sconfitte con Juve e Napoli e si issano al decimo posto della classifica. Resta invece penultimo il Genoa, con solo 6 punti conquistati.(primo tempo 2-0): 14’ p.t. Sanabria (T), 31’ p.t. Pobega (T), 25’ s.t. Destro (G), 32’ s.t. Brekalo (T), 36’ s.t. Caicedo (G): 14’ s.t. Ansaldi (T), 31’ p.t. Sanabria (T), 25’ s.t. Caicedo (G), 32’ Praet (T), 36’ s.t. Kallon (G)(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo (14’ s.t. Vojvoda), Lukic, Pobega, Ansaldi (27’ s.t. Aina); Linetty (14’ s.t. Praet), Brekalo; Sanabria (14’ s.t. Belotti). All.: Juric(3-5-2): Sirigu; Vasquez, Criscito, Fares; Ghiglione (1’ s.t. Kallon), Toure (1’ s.t. Galdames), Rovella, Sturaro (23’ s.t. Behrami), Cambiaso; Ekuban (16’ s.t. Caicedo), Destro (35’ s.t. Pandev). All.: Ballardini: Giacomelli di Trieste: 18’ s.t. Vasquez (G), 33’ s.t. Fares (G), 4’ s.t. Kallon (G), 43’ s.t. Pobega (T), 47’ s.t. Praet (T).