Marco, allenatore del, parla a Torino Channel in vista della sfida di domani contro il: "Siamo in crescita, anche se non sempre le prestazioni ci hanno portato punti. Siamo sempre in affanno, in una zona di classifica paludosa e con l’acqua alla gola. Non possiamo permetterci distrazioni"."Belotti, Bremer e Bonazzoli sono disponibili, anche se per noi sarà la quinta partita e qualcuno ha qualche acciacco. E’ normale che per il recupero hanno fatto un lavoro differenziato, ma sono disponibili. A Genova l’abbiamo vinta in 23 e poi in 16, non so quale sia la formazione da premiare (ride, ndr). Non c’è un undici tipo, ma una squadra affidabile. Giocheranno i primi undici e poi con cinque sostituzioni posso stravolgerla al 50%"."Non siamo decollati, siamo ancora per terra. I dettagli spostano classifiche e umori, anche se non guardo la carta d’identità dei giocatori. Tutti possono migliorare lavorando bene o peggiorare lavorando male. Non ho paura di far giocare un ventenne, non dipende dall’età ma da come ti approcci e da come lavori quotidianamente. I risultati si ottengono nel tempo"."Zaza e Millico vengono da venti giorni di divano: li ho recuperati dal Covid, ma non conosco bene le loro condizioni fisiche. Non ci conto in questo momento, ma nei prossimi 15 giorni potranno tornare competitivi"."Avrei preferito la pausa ma con tutti i giocatori a disposizione. Ne perdo dieci, tra nazionali e infrasettimanali ho lavorato poco. Egoisticamente direi così".