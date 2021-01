Il Torino, dopo il ko contro il Milan e l'eliminazione in Coppa Italia sempre per mano dei rossoneri, non va oltre lo 0-0 contro uno Spezia in 10 dal decimo minuto di gioco. I granata, così, restano al terzultimo posto in classifica, non vincendo uno scontro diretto, e col rischio di venir sorpassati dal Parma, impegnato domani a Sassuolo. Per questo motivo la panchina di Marco Giampaolo traballa.



Due sono i nomi che più di alti sono caldi in casa Torino: uno è quello di Davide Nicola, che ha giocato per il Torino tra il 2005 e il 2006, e Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico, reduce dall'esperienza a Salerno, che ha vissuto i suoi anni più belli proprio sulla panchina piemontese. Ore calde per il futuro di Giampaolo e per quello tecnico del Toro.