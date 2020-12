Marco Giampaolo è guarito dal Covid-19: una notizia bella e importante per il Torino che, nel derby di sabato contro la Juventus, potrà avere in panchina il suo allenatore. Il tecnico granata, dopo che il tampone è risultato negativo, questo pomeriggio ha diretto l'allenamento al Filadelfia della sua squadra.



Giampaolo era stato costretto a guardare dalla TV le ultime tre partite giocate dal Torino, quelle contro l'Inter, la Virtus Entella in Coppa Italia e la Sampdoria: nelle tre gare in questione era stato sostituito dal suo vice, Francesco Conti, ma ora l'allenatore abruzzese avrà la possibilità di vivere in prima persona il suo primo derby della Mole.