Non appena la salvezza sarà raggiunto, cosa che potrebbe avvenire domenica in caso di successo contro la Spal, il Torino accelererà le trattative per l'allenatore della prossima stagione. Qualche chance di restare ce l'ha anche Moreno Longo ma il direttore tecnico Davide Vagnati e il presidente Urbano Cairo stanno vagliando anche altre alternative.



Stefano Pioli e Ivan Juric si sono defilati dalla corsa per la panchina granata, rinnovando rispettivamente i loro contratti con il Milan e il Verona. Resta viva l'opzione Marco Giampaolo ma nella lista dei possibili allenatore del Torino per la prossima stagione prende quota anche l'ipotesi Eusebio Di Francesco.