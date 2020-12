Dopo la sconfitta nel derby contro la Juve per 2-1, l'allenatore del Torino Giampaolo ha parlato così a Sky Sport: "Rimonte? Parlarne ancora non ci porta da nessuna parte. A mio avviso abbiamo perso per alcuni dettagli. Complessivamente la partita è stata giocata come dovevamo giocarla. In entrambi i gol hanno fatto la differenza i dettagli, bisogna starci ancora sopra. Puntualmente quando sbagli prendi gol".



ZAZA - "Non voleva uscire, ma questo fa parte dell'adrenalina della partita. Mi arrabbio ma finisce lì".



ERRORI - "Nella gestione successiva al recupero palla. Devi uscire in palleggio a volte, senza darla sempre agli avversari. Alla lunga questo ti toglie energia. Abbiamo giocatori reduci da Covid, infortunati, è così. Da quando giochiamo a 3 qualcosa cambia, sedute specifiche per la difesa non ne abbiamo fatte. Adattano la 5 a 4 i ragazzi".



DIFESA - "Abbiamo subito 3 o 4 tiri in porta. Non ho visto difficoltà in difesa io oggi. Subiamo tanti gol in proporzione ai tiri in porta ricevuti. È così, altissima la nostra percentuale. La mia squadra per me è tosta, perdiamo partite per delle virgole ora. Non è squadra di grande palleggio la nostra, ho bisogno di profondità io, di ripartenze, che sono poi le caratteristiche di Lukic che ho inserito".