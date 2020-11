Per la partita di lunedì contro la Sampdoria, Marco Giampaolo deve fare i conti con le molte assenze (anche se spera di recuperare Andrea Belotti in attacco), per questo motivo è probabile che tra i convocati ci siano anche alcuni calciatori della Primavera.



Tra coloro che potrebbero accomodarsi in panchina ci sono l'attaccante Vianni e i centrocampista Kryeziu e Hovath. Quest'ultimo, nella partita di giovedì di Coppa Italia tra il Torino e la Virtus Entella, ha esordito nei minuti finali con la Prima squadra.