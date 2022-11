In questi primi giorni di allenamenti al Filadelfia, Ivan Juric non ha potuto contare su alcuni dei suoi giocatori: Ola Aina, Perr Schuurs e Pietro Pellegri hanno svolto infatti allenamenti personalizzati per recuperare dai rispettivi infortuni che si portano dietro da alcune settimane.



I problemi fisici dei tre calciatori granata non sembrano però preoccupare più di tanto Ivan Juric che dovrebbe recuperare i tre giocatori per la prima partita del suo Torino di campionato dopo la pausa per il Mondiale.