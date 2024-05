Torino, gli occhi della Roma su Bellanova

è stato uno dei grandi protagonista della stagione del, non a caso il ctnegli scorsi mesi lo ha fatto esordire in Nazionale e lo ha ora inserito nella lista dei trenta preconvocati per l'Europeo in Germania. E non è neppure un caso che diverse società abbiano posato i propri occhi sul terzino granata.Tra coloro che hanno mostrato interesse per Bellanova c'è anche la. Una trattativa tra le parti non è ancora iniziata e molto dipenderà anche dalle eventuali coppe europee che le due società giocheranno: i giallorossi possono ancora sperare di qualificarsi in Champions League ma perché ciò avvenga devono tifare il Torino nella partita di domenica contro. E proprio la squadra granata con una vittoria a Bergamo conserverebbe il nono posto che, in caso di vittoria della Fiorentina contro, le permetterebbe di qualificarsi alla prossima Conference League.

L'intenzione diè quella di tenere Bellanova in caso di qualificazione alla Conference League, se il Torino invece non dovesse farcela a raggiungere il proprio obiettivo il terzino potrebbe essere sacrificato per fare cassa. La valutazione della società granata à di almeno 25 milioni ma, nel caso in cui Bellanova fosse protagonista di un buon Europeo, il prezzo del suo cartellino potrebbe salire ulteriormente.