Solamente due stagioni fa Armando Izzo e Daniele Baselli erano considerati due big del Torino: ora invece entrambi sono degli esuberi. I motivi che hanno portato a questo cambio di status sono però differenti.



Per quanto riguarda il centrocampista hanno inciso pesantemente gli infortuni in serie che ha avuto, in particolare la rottura del legamento crociato: avrebbe bisogno di giocare con continuità per ritrovare la migliore condizione a tornare a essere il giocatore che era prima dell'infortunio ma al Torino non sembra più avere spazio.



Izzo invece non ha nascosto la voglia di cambiare squadra e il suo rapporto con il tecnico Ivan Juric non sembra essere idilliaco.