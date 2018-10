Kamil Glik, difensore di Polonia e Monaco, parla a Tuttosport di un suo possibile ritorno al Torino: "Mi piacerebbe affrontare CR7 con la maglia granata, sono sempre in contatto con Cairo, ma ora sono un calciatore del Monaco e devo dare il massimo per questa squadra che attraversa un momento delicato. Ho giocato sei anni in Italia e davvero ci ho lasciato un pezzo di cuore, guardo sempre la Serie A e il Torino con particolare affetto, sono sempre in contatto coi dirigenti granata e tifo per loro"