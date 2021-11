Il Torino guarda al mercato di gennaio. Come scrive Tuttosport, i granata sono pronti a cedere Armando Izzo, che piace all’Inter, per puntare su Marash Kumbulla, fuori dai piani della Roma e pupillo di Juric, che lo ha lanciato a Verona. Per la trequarti, invece, due nomi: Ramirez, svincolato, ma soprattutto Miranchuk, in uscita dall’Atalanta.