Il calciomercato 2023/2024 inizia ufficialmente domani, ma- che sarà della durata di 4 anni, con opzione per un'altra stagione -Il club granata ha rotto gli indugi dopo aver compreso che l'Inter, squadra nella quale il nazionale Under 21 aveva giocato nell'ultima stagione, non sarebbe riuscita ad accordarsi coi sardi per confermare il ragazzo.- Per un Bellanova che entra,, che cerca rinforzi in quella specifica zona del campo e che, dopo la rinuncia al giocatore nativo di Rho, potrebbe riaccendere un interesse di vecchia data per il coetaneo, di passaporto ivoriano, in forza alla squadra allenata di Ivan Juric.