Il 30 giugno è da sempre una data chiave per le società di calcio, soprattutto in Europa. Si chiudono i bilanci e con essi le annate sportive e di conseguenza anche le annate di durata dei contratti firmati da dirigenti, allenatori e, soprattutto giocatori. Chi ha un contratto valido oltre questa data può stare tranquillo e godersi l'estate del mercato, chi invece non ha ancora trovato un accordo dalla mezzanotte sarà ufficialmente svincolato lasciando libero il suo posto all'interno delle rose. È il caso ad esempio di, portiere titolarissimo fino a questa stagione del Manchester United, ma che si prepara ad essere inserito nella lista dei giocatori senza contratto dopo le frizioni (legate all'ultima offerta di rinnovo. Se sarà addio, si aprirà quindi a tutti gli effetti il capitolo mercato dei portieri ad Old Trafford con un grande obiettivo cerchiato in rosso:Il portiere camernese ha completato una stagione magica con l'Inter, prima scalzando Samir Handanovic da un'intoccabilità che Inzaghi gli aveva confermato a inizio anno e poi trascinando i nerazzurri con le sue parate fino alla finale di Champions League.con l'Inter che non ha fretta di vendere il proprio numero 24, ma per cui fa sicuramente gola l'opportunità di realizzare una grande plusvalenza.Onana è infattio a bilancio. Ma quanto vale l'ex-Ajax? L'Inter non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte al di sotto dei 50 milioni con la valutazione iniziale che, comunque spinge verso l'altro. Il Manchester United, che ha speso già oltre 60 milioni di sterline per il colpodal Chelsea e aveva un budget di "soli" 100 milioni. C'è distanza e c'è margine di trattativa, il contatto fra le parti sarà la base di partenza.