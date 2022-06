Fra i vari giocatori seguiti dal Torino per rinforzare il centrocampo c'è anche Matteo Pessina, giocatore che Ivan Juric conosce bene avendolo allenato al Verona. Il dt Davide Vagnati ha effettuato i primi sondaggi con l'Atalanta e con l'entourage del giocatore ma l'operazione è molto complicata.



I dubbi del Torino nel portare avanti la trattativa riguardano gli elevati costi dell'operazione: per questo motivo l'affare Pessina è al momento in stand-by e la società granata sta valutando anche altre opzioni.