Con la sconfitta per 1-0 di ieri sul campo della Fiorentina, si è allungata la striscia di partite senza gol da parte di un attaccante nelle partite giocate in trasferta. In questa stagione, fino a questo momento, né Duvan Zapata, né Antonio Sanabria, né Pietro Pellegri sono riusciti infatti a segnare una rete lontano dallo stadio Olimpico Grande Torino.



L'ultima rete di un attaccante del Torino in trasferta è stata quella di Pietro Pellegri al 94' dell'ultimo Sampdoria-Torino (0-2 il risultato finale) dello scorso 3 maggio.