Quella appena conclusa non è stata una stagione positiva per Sasa Lukic che, nonostante un buon inizio di campionato, con il passare delle settimane e delle partite non ha saputo offrire un buon rendimento. Il centrocampista serbo, salvo offerte irrinunciabili, resterà comunque al Torino.



Con Ivan Juric verrà avanzato nel ruolo di trequartista nel 3-4-2-1, un ruolo dove ha già giocato anche in passato offrendo buone prestazioni.