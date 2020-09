L'appuntamento è per sabato 3 ottobre, alle ore 17, davanti all'ingresso della Curva Primavera dello stadio Olimpico Grande Torino: lì i tifosi del Torino si incontreranno per una nuova manifestazione di protesta nei confronti del presidente Urbano Cairo.



Da molti mesi ormai i tifosi stanno contestando apertamente (ma sempre in maniera pacifica) il presidente granata, invitandolo a cedere la società. Al momento però il presidente Urbano Cairo non è intenzionale ad assecondare le richieste del sempre più elevato numero di contestatori.