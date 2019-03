Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino nella prossima stagione c'è anche Salvador Ichazo. Il portiere uruguaiano è in scadenza di contratto ma i dirigenti granata al momento non sembrano intenzionati a rinnovagli il contratto.



Salvador Ichazo n questa stagione ha collezionato tre presenze in campionato, subentrato a Salvatore Sirigu nel derby con la Juventus (quando il numero 39 è stato costretto ad abbandonare il campo per via di un infortunio) e giocando le successive due partite contro il Sassuolo e contro l'Empoli.