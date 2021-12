Torino e Bologna stanno lavorando su un'ipotesi di scambio: Simone Verdi potrebbe tornare in rossoblù, dove ha già giocato per due stagioni dal 2016 al 2018, Riccardo Orsolini potrebbe invece fare il percorso inverso e vestire la maglia granata.



A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport. Orsolini già in estate era stato cercato dal Torino ma la trattativa era tramontata a causa delle richieste economiche troppo alte del club felsineo.