L'esperienza al Torino di Cristian Molinaro potrebbe essere arrivata al capolinea: il terzino, il cui contratto con i granata scadrà il 30 giugno, è infatti finito nel mirino dell'Udinese. Per il momento il presidente Urbano Cairo non ha ancora formulato una proposta ufficiale per il rinnovo del difensore, anche se qualche contatto con l'agente del terzino c'è stato.



Intanto però sono da registrare anche i contatti tra i dirigenti dell'Udinese con l'entourage di Molinaro che, se il Torino dovesse decidere di puntare su altri giocatori, potrebbe iniziare una nuova esperienza in Friuli.