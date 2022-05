Il Torino ha presentato un'offerta al Besiktas per Ridvan Yilmaz, terzino sinistro classe 2001 che è già entrato a far parte del giro della nazionale maggiore della Turchia. Per provare a convincere il Besiktas a cedere il giocatore il Torino ha offerto 5 milioni di euro, ma per il presidente del club turco, Ahmet Nur Çebi, l'offerta è troppo bassa.



"Si, è vero, per Ridvan è arrivata un’offerta ufficiale, ma non abbiamo intenzione di accettarla. L’offerta deve arrivare a 10 milioni di euro. Se qualcuno pagasse 10 milioni di euro, manderò Ridvan in Europa. L’importante è vendere Ridvan per poi poterlo sostituire con uno nuovo” ha dichiarato Ahmet Nur Çebi al quotidiano turco Milliyet.