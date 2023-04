Il Torino ha chiuso il bilancio del 2022 con una passività di 6.831.000 euro. Nonostante il segno meno, i conti della società granata sono comunque in netto miglioramento, basti pensare che il bilancio del 2021 si era chiuso con una perdita di circa 38 milioni.



Il Torino non chiude un bilancio in positivo dal 2017, quello del 2022 è quindi il quinto bilancio consecutivo chiuso con una perdita.