Torino, il bilancio è ancora in perdita: il dato ufficiale

Ilha chiuso in perdita il bilancio del 2023. La società granata ha pubblicato quest'oggi i dati relativi all'anno passato comunicando. Una perdita superiore anche a quella dell'anno precedente, il 2022, che era stata di 6,831 milioni.L'ultimo bilancio chiuso con il segno più dalè quello del 2017, quando il saldo positivo era stato addirittura di 37,2 milioni. Da quel momento in poi tutti i successivi bilanci sono risultati in negativo, anche se non di cifre eccessive.ha effettuato una ricapitalizzazione per coprire il passivo.

Come si evince sempre dal bilancio, le spese totali del Torino nel 2023 sono state di 109,4 milioni di euro mentre i ricavi ammontano a 101,1 milioni di euro: cifre entrambe inferiori a quelle del 2022, quando c'era stata la remunerativa cessione diallae gli introiti provenienti dalla Fifa per l'impegno dei calciatori granata nel Mondiale in Qatar.