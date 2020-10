Il reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale San Paolo di Milano ha diramato il primo bollettino sulle condizioni di salute del presidente del Torino Urbano Cairo, ricoverato da ieri dopo essere risultato positivo al Covid-19.



"Manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia. Cairo è degente presso il reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale San Paolo - ASST Santi Paolo e Carlo, in quanto risultato positivo per Sars-CoV2. Il paziente sta effettuando gli accertamenti del caso", recita la nota.