Con la partita di sabato contro il Napoli dovrebbe essersi chiusa l'esperienza di Lyanco al Bologna. Il brasiliano dovrebbe ora tornare al Torino, squadra proprietaria del cartellino, dove dovrebbe ereditare il posto in difesa lasciato vacante da Emiliano Moretti. Il condizionale è però d'obbligo perché la società emiliana è intenzionato a fare un'offerta per acquistare il calciatore.



"Quella di ​Lyanco non è un’operazione facile ma faremo un tentativo per provare a trattenerlo, anche perché il giocatore si è trovato bene qui. Rispetteremo la volontà del Torino. Su Orsolini abbiamo un’opzione per il riscatto" ha dichiarato l'ad del Bologna Claudio Fenucci. Ora si attendono novità.