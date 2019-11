"Lukic? Giocherà, è un giovane, deve migliorare, ma per quello che ha fatto merita di giocare, è il più in forma. Vi dico che giocherà" parole queste pronunciate da Walter Mazzarri nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Torino.



Lukic sarà uno dei tre centrocampisti centrali che partiranno dunque dal primo minuto, gli altri due saranno Daniele Baselli e Tomas Rincon. Partirà invece dalla panchina Soualiho Meité. Per quanto riguardo le corsie esterne, sicuro di una maglia da titolare è Cristian Ansaldi. Ola Aina è invece favorito su Diego Laxalt e anche su Lorenzo De Silvestri per l'ultimo posto disponibile.