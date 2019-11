Per la partita contro l'Inter di domani sera, Walter Mazzarri ha recuperato Daniele Baselli, assente in Brescia-Torino a causa di un problema alla caviglia. Il numero 8 domani sarà regolarmente in campo e affiancherà Tomas Rincon e Soualiho Meité nella mediana granata.



Il modulo scelto da Mazzarri è il 3-5-2, sulle fascia destra Ola Aina è favorito su Lorenzo De Silvestri per una maglia da titolare, a sinistra ci sarà invece spazio dal primo minuto per Cristian Ansaldi.