Nel corso dell'intervista rilasciata a La Stampa, il presidente del Torino Urbano Cairo ha annunciato che Gleison Bremer a breve dovrebbe rinnovare il proprio contratto. L'attuale ha come scadenza il 2023, così come quello di Wilfred Singo, un altro pezzo pregiato della squadra granata.



Al momento non c'è però una trattativa per il rinnovo di Singo, questo perché il Torino ha un'opzione per allungarlo di un altro anno, fino al 2024, che può esercitare in qualsiasi momento.