Il dottor Paolo Minafra ha rassegnato le proprie dimissioni da Responsabile dell'Area Sanitaria del Torino. Una decisione che è arrivata pochi giorno dopo lo sfogo del tecnico Ivan Juric. ​"Il recupero degli infortunati? Dobbiamo alzare il livello, quello che ho visto non va bene" aveva dichiarato l'allenatore croato dopo la sconfitta nel derby parlando della situazione legata agli infortuni in casa granata.



I rapporti tra Juric e Minafra non sono stati idilliaci sin dai primi giorni dell'allenatore croato al Torino: ora è arrivata la rottura tra il dottore e la società granata.