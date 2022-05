L'avventura di Josip Brekalo a Torino è finita. L'attaccante croato rientrerà al Wolfsburg per fine prestito, a confermarlo è stato anche il direttore sportivo granata Davide Vagnati: "Volevamo esercitare il diritto di riscatto (11 milioni di euro, ndr), ma lui non vuole continuare qui".



I NUMERI - Il giocatore quindi lasca il Torino dopo 8 gol e 3 assist in 34 partite con la maglia granata; era arrivato l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto, alti e bassi alla sua prima stagione in Italia che avevano convinto la società a confermarlo e prenderlo a titolo definitivo. Brekalo però ha già fatto sapere di non voler continuare la sua avventura al Torino, che ora dovrà trovare un sostituto".