Missione all'estero per il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, che ieri era in Olanda a osservare da vicino, in prima persona, possibili rinforzi per la formazione granata.



Il dt, per l'esattezza, era a Eindhoven dove dagli spalti del Philips Stadium ha potuto osservare da vicino la partita tra i padroni di casa del PSV e il Feyenoord (per la cronaca è stata vinta per 4-0 da quest'ultimi).