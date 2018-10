In questo inizio di stagione tra i giocatori che stanno trovando meno spazio in casa Torino c'è Simone Edera. L'ex attaccante della Primavera finora ha collezionato solamente due presenze: la prima contro il Napoli, quando è entrato in campo a tre minuti dalla fine, la seconda contro il Chievo Verona, quando è stato schierato titolare per poi essere sostituito nel secondo tempo. Proprio per via dell'esiguo minutaggio fin qui collezionato l'attaccante a gennaio potrebbe essere ceduto in prestito.



Sulle tracce di Edera c'è il Frosinone, squadra che già in estate aveva provato a prenderlo in prestito ma l'affare con il Torino non si concretizzò. La trattativa potrebbe però riaprirsi nella prossima finestra di mercato.