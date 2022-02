Koffi Djidji è una delle sorprese in casa Torino di questa stagione. Ivan Juric, a sorpresa, da inizio stagione ha preferito il difensore francese ad Armando Izzo e, dopo un inizio di campionato caratterizzato da qualche errore di troppo, Djidji ha sempre fornito ottime prestazione.



Il contratto che lega Djidji al Torino scadrà nel 2023 ma nei prossimi mesi potrebbe arrivare il prolungamento: novità in tal senso potrebbero arrivare non appena il campionato sarà concluso.