Dopo un lungo anno di stop, a causa del grave infortunio al ginocchio subito mentre era in prestito alla Reggina, Simone Edera da qualche settimane è tornato a calcare i campi di calcio, ma quelli del campionato Primavera. Per fargli ritrovare la migliore condizioni il Torino ha deciso di farlo giocare fino al termine della stagione con la formazione Primavera.



A fine anno Edera verrà poi ceduto: l'attaccante non rientra infatti più nei piani della società granata.