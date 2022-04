Contro lo Spezia una settimana fa, nella prima e unica partita fino a questo momento giocata da titolare, Demba Seck ha fornito un'ottima prestazione, tanto da ricevere anche i complimenti di Ivan Juric al termine della partita. Il giovane attaccante senegalese è arrivato a gennaio dalla Spal ed è alla sua prima esperienza in serie A.



Non è però ancora certo che nella prossima stagione vestirà sempre la maglia del Torino. "Vedremo" ha dichiarato Ivan Juric a tal riguardo: la società granata crede comunque nelle potenzialità di Seck e al massimo lo cederà in prestito.