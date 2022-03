Magnus Warming nella prossima stagione non vestirà la maglia del Torino, il giovane attaccante danese verrà ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità.



Come spiegato dal tecnico Ivan Juric, Warming non è ancora considerato pronto per il campionato di serie A ma il Torino non vuole privarsene, per questo in estate verrà ceduto in prestito con ogni probabilità a una squadra di serie B dove possa crescere e fare esperienza.