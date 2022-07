La quiete dopo la tempesta: la poesia disintetizza quello che appare l’ambiente in casa Torino il giorno dopo la furibonda lite tra. Nonostante il dt nella serata di ieri abbia provato subito a vestire i panni del pompiere e smorzare il caso, spiegando di essersi immediatamente riappacificato con il tecnico,manca circa una settimana all’esordio in Coppa Italia del Torino, due a quello in campionato e di operazioni di mercato da portare a termine ce ne sono ancora tante, sia in entrata che in uscita. Proprio il mercato è stata in fonda la miccia che ha fatto esplodere la rabbia dell’allenatore., anche perché nella concitazione del momento Vagnati si è lasciato scappare una frase che difficilmentelascerà passerà in cavalleria: “”. A chi si rivolgesse il dirigente con il poco lusinghiero epiteto sembra ovvio.Nel frattempo Juric si appresta a dirigere gli ultimi allenamenti dal ritiro di Waidring, Vagnati ha invece lasciato l’Austria nella serata di ieri, dopo l’amichevole vinta per 1-0 dai granata contro l’Apollon Limassol. A proposito della partita: né prima, né dopo, allenatore e direttore tecnico si sono salutati o incrociati, sono rimasti anzi a distanza, evitandosi, e in quel momento il rappacificamento di cui ha poi parlato il dirigente nella serata c’era già stato.