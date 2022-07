Ivan Ilic è il grande sogno del Torino per rinforzare il centrocampo. Il giocatore è stato richiesto espressamente dal tecnico Ivan Juric, che lo aveva già allenato al Verona.



Sul talento serbo ha però posato i propri occhi anche la Lazio: per il Torino non sarà semplice portare a termine l'acquisto, considerando anche gli alti costi dell'operazione.