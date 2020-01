"Sì, Djidji del Torino è un obiettivo ma non è l’unico. Domenica ha giocato titolare, l’operazione credo si sia complicata". Parole queste pronunciate dal presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a margine dell'assemblea della Lega serie A. Parole che hanno confermato l'interesse del club giallorosso per il calciatore ivoriano.



L'operazione è complicata ma non impossibile da portare a termine. Per il Torino, infatti, Djidji non è un incedibile anche se con la possibile partenza, sempre nel reparto arretrato, di Kevin Bonifazi potrebbe indurre la società granata a rimandare la cessione di Djidji alla prossima estate.