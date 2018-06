Uno dei possibili rinforzi del Torino per la prossima stagione è il centrocampista serbo Sasa Lukic che rientrerà dal prestito al Levante. La società spagnola non vorrebbe però perdere il giovane regista e, per questo motivo, ha chiesto ai granata il rinnovo del prestito del giocatore.



Per il momento il Torino ha respinto l'offerta: Walter Mazzarri vuole infatti valutare il giocatore nel ritiro di Bormio, se non lo convicerà allora l'ipotesi di un ritorno al Levante potrebbe prendere piede.