Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Milan ha fissato il prezzo per il cartellino di Tommaso Pobega: per riuscire ad acquistare il centrocampista il Torino dovrebbe versare nelle casse rossonere 40 milioni di euro.



Una cifra fuori portato per il presidente Urbano Cairo che vorrebbe comunque trovare il modo per riuscire ad assicurarsi Pobega, che in questa stagione è stato finora uno dei giocatori rivelazione del campionato.