Tra le squadre interessate ad Andrea Belotti c'è anche il Monza. La società lombarda vorrebbe regalarsi il capitano del Torino in caso di promozione in serie A (si gioca la finale playoff contro il Pisa).



Belotti non ha ancora deciso se restare al Torino e rinnovare il contratto o se invece andare via a parametro zero. Nei prossimi giorno il Gallo dovrà prendere una decisione definitiva sul suo futuro.