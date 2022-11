Il Torino ha ufficializzato il programma del ritiro di dicembre in Spagna, a San Pedro del Pinatar. La partenza è fissata per l'8 dicembre mentre il ritorno per il 17 dicembre.



Durante questa decina di giorni di lavoro nel sud del Paese iberico, la squadra di Ivan Juric sarà impegnata anche in due amichevoli: la prima contro l'Espanyol in programma sabato 10 dicembre, la seconda contro l'Almeria, venerdì 16 dicembre. Entrambe le partite, contro le due formazioni che militano nella Liga spagnola, verranno giocato alla Pinatar Arena.