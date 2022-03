Mancano ancora nove partite alla fine del campionato ma in casa Torino si sta già iniziando a pensare al futuro e alla prossima stagione. Vediamo allora chi sono i giocatori sicuri di restare.



Tra i portiere l'unico certo di rimanere è Etrit Berisha, anche se potrebbe continuare a essere il secondo di un titolare. In difesa sono certi della permanenza Koffi Djidji, Ricardo Rodriguez, David Zima, Alessandro Buongiorno, Mergim Vojvoda e Wilfried Singo.



Tra i centrocampisti verranno riscattati sia Rolando Mandragora che Samuele Ricci, dovrebbe inoltre restare anche Sasa Lukic. In attacco, infine, resterà Josip Brekalo, che verrà riscattato e dovrebbe rimanere anche Antonio Sanabria.